Футболист «Црвены Звезды» расплакался после поражения от ЦСКА

Нападающий «Црвены Звезды» Александар Пешич не смог скрыть свои эмоции после поражения от ЦСКА (0:1) в Москве. Уступив команде ЦСКА, сербский клуб вылетел из Лиги Европы.

Пешич, который упустил неплохой голевой шанс в конце встречи, расплакался после матча. Как рассказал главный тренер «Црвены» Владан Милоевич, такая реакция его футболиста объяснима.

«Каждый реагирует после матча по-своему. Это эмоции. Несмотря на поражение, мы пойдем дальше и будем учитывать этот опыт», – заявил Милоевич, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, победный мяч в составе ЦСКА забил в ворота соперников Алан Дзагоев. Кто сразится с армейцами по стадии 1/8 финала турнира будет известно по ходу жеребьевки, которая состоится в пятницу.