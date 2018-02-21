ЦСКА обыграл «Цревну Звезду» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы московский футбольный клуб ЦСКА обыграл своего соперника из Белграда «Црвену Звезду» со счетом 1:0.

Матч состоялся в Москве на «ВЭБ-Арене» 21 февраля.

Единственный гол на свой счет записал Алан Дзагоев. Под занавес первого тайма, уже в компенсированное арбитром время, Константин Кучаев с левого фланга выполнил передачу на линию вратарской, а Дзагоев в одно касание отправил мяч в ворота Милана Боряна.

Первая встреча, которая прошла в столице Сербии, закончилась нулевой ничьей. Таким образом, после сегодняшней победы, ЦСКА выходит в 1/8 финала Лиги Европы.