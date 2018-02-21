Если мы обыграем чехов, то станем олимпийскими чемпионами – Кожевников

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с сайтом «Звезды» рассказал о будущих соперниках сборной России по полуфиналу – команде Чехии.

«Чехия всегда была для нас неприятным соперником, мы у них и выигрывали и проигрывали, и в этом году мы с ними тяжеловато играем, поэтому это очень серьезный соперник», – считает Кожевников.

При этом, отметил экс-хоккеист, в случае победы над чехами россияне, скорее всего, смогут одолеть любого соперника в финале Олимпиады и завоевать золотые награды.

«Что мы должны сделать? Наша сборная должна их обыграть, и я больше чем уверен, что тогда мы станем олимпийскими чемпионами. Потому что и заряд психологический получим, и удовольствие от победы, но игра будет очень тяжелой и вязкой», – поделился Александр Кожевников.

Сборная России вышла в полуфинал, где сразится с чехами, после того как сегодня, 21 февраля, в четвертьфинальном матче разгромила соперников из Норвегии со счетом 6:1.