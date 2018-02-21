Загитова перепрыгала Медведеву – Тарасова оценила историческое выступление российских фигуристок

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку выступлению российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Южной Корее. Об этом сообщает Sports.ru.

По мнению Тарасовой, Загитова сумела обойти Медведеву за счет прыжков. Прыжки являются важным и сложным элементом выступления и «много стоят» в баллах, которые судьи выставляют фигуристкам.

«Каталась Алина будь здоров. Мне воздуха не хватало, чтобы дышать. Загитова очень многому за этот год научилась. У Жени в том числе… она (Евгения Медведева – прим. ред.) удивительная спортсменка – очень умная и очень тонкая. Настоящая. А Алина – как взрыв. В короткой программе Медведеву она просто перепрыгала», – поделилась Татьяна Тарасова.

Несмотря на историческое двойное обновление мировых рекордов, девушкам не стоит расслабляться перед произвольной программой, уверена Татьяна Тарасова. У них есть опасная конкурентка – канадка Кейтлин Осмонд, которая хорошо проявила себя в короткой программе.