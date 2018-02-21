Лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте на Олимпиаде

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебро в финальной части командного спринта на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Россияне преодолели дистанцию за 15 минут 57,97 секунды, уступив 1,71 секунды норвежцам Мартину Йонсруду Сундбю и Йоханнесу Клэбо (15:56,26). Третий результат показали французы Морис Манифика и Ришар Жув (15:58,28).

Это уже шестая медаль в активе российских лыжников на Олимпийских играх. У Спицова и Большунова уже есть по две серебряные и по одной бронзовой награде.