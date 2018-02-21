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России уже все равно, кто следующий соперник – Фетисов о полуфинале с Чехией

Вадим Иванов
13:31 21.02.2018
Россия в четвертьфинале олимпийского турнира разгромила Норвегию со счетом 6:1 и теперь сыграет с Чехией.

Сборной России по хоккею удалось «найти себя» на льду и все равно, кого побеждать. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Как отметил Фетисов, подопечные Олега Знарка нащупали свою игру и даже в критические моменты, оставаясь в меньшинстве, гнут свою линию.

«Играют в большинстве, как в свое время удавалось той команде, которая всех обыгрывала. Одни позитивные моменты. С каждой игрой команда прибавляет. Мне кажется, уже все равно, кто будет следующим соперником», констатировал он.

Россия в четвертьфинале олимпийского турнира разгромила Норвегию со счетом 6:1 и в 1/2 финала сыграет против Чехии, оставившей, в свою очередь, за бортом Игр сборную США.

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