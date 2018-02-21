Крушельницкий не мог принять допинг случайно, у нас нет аптечки – Брызгалова

Керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ее муж и партнер по сборной России в дабл-миксте Александр Крушельницкий не мог употребить препарат мельдоний по ошибке или случайно.

«Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток», – сказала спортсменка в эфире «Первого канала».

По словам Брызгаловой, у атлетов есть доктор и если они себя плохо чувствуют, то обращаются к нему.

«Мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками», – добавила она.

Как заявила спортсменка, у керлингистов нет таких физических нагрузок, которые бы требовали приема препаратов для восстановления.

Напомним, в допинг-пробах А и B российского спортсмена из Петербурга Александра Крушельницого был найден мельдоний. В официальном заявлении Крушельницкий извинился, что не смог «оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми (они - прим. ред.) сегодня столкнулись». При этом он отметил, что никогда не пользовался запрещенными препаратами.