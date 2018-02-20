Из-за конфликта с Катаром сборную Саудовской Аравии могут не допустить на ЧМ-2018

FIFA возможно не допустит сборную Саудовской Аравии к участию в Чемпионате мира по футболу 2018 года.

В Международной федерации футбола озабочены тем, что в ОАЭ и Саудовской Аравии этот вид спорта используется в политической плоскости. В июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ и еще несколько государств ввели против Катара санкции. Об этом сообщает портал AS.

Во время Кубка Персидского залива, который проходил в декабре 2017 года, саудовские государственные СМИ предлагали футболистам сборной Бахрейна большие денежные бонусы за победу над «террористами» – командой Катара. Пресса освещала турнир в воинственном ключе по отношению к Катару.

Также сообщается, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии отказывались играть с командами из Катара в новом сезоне Лиги чемпионов. Азиатской футбольной конфедерацией было вынесено предупреждение Саудовской Аравии и ОАЭ, а также было заявлено, что на них будут наложены санкции, если ситуация не будет урегулирована.

Отмечается, что FIFA изучает все эти инциденты. Организация собирается провести переговоры с представителями Саудовской Аравии потому, как в соответствии с правилами FIFA, вмешательство политики в футбол недопустимо.