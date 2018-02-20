В эфире американского шоу показали, «что допинг делает с русскими»

В популярном вечернем шоу Джимми Фэллона на американском телеканале NBS рассказали «что допинг делает с русскими». Выпуск шоу состоялся вчера, 19 февраля, когда стало известно, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

Телеведущий посмеялся, что до этого не знал, что запрещенные препараты как-то могут повлиять на результат в таком виде спорта как керлинг.

«Член сборной России по керлингу не прошел допинг-тест. Если честно, я никогда не думал, что допинг может как-то повлиять на результат в керлинге. Посмотрите это видео. Не, ну это действительно нечестно, так нельзя», - цитирует Фэллона RT.

После слов ведущего в эфире запустили ролик, в котором Крушельницкий бросает камень, который с огромной скоростью скользит в центр дома, а затем происходит взрыв. Момент можно посмотреть на YouTube-канале программы (начало разговора про керлинг 2:30).