Тренер, массажист или кореец: в ФКР рассказали, кто мог подбросить допинг Крушельницкому

Федерация керлинга России после обнаружения в допинг-пробах российского спортсмена Александра Крушельницкого запрещенного мельдония запросила данные с камер слежения в Японии, где проходили сборы перед Олимпиадой, и в Южной Корее.

По словам вице-президента ФКР Андрея Созина, версия о том, что мельдоний могли подмешать Крушельницкому пара спортсменов, которая не отобралась на Олимпиаду, не имеет смысла и выглядит очень сомнительной.

На вопрос журналиста «Спорт-Экспресса», мог ли сделать такое кто-то из российской делегации, которая была в Японии, он отметил, что никто, кроме тренера и массажиста, не имел доступ к личным вещам керлингиста.

«Тогда только тренер или массажист, но это исключено», - заявил Созин.

При этом он не смог ответить на вопрос, мог ли быть такой доступ у кого-то из западных функционеров, но рассказал, что с Крушельницким видели какого-то корейского спортсмена, который в итоге на Олимпиаду не поехал.

«Там был какой-то кореец, который не поехал в итоге на Олимпиаду. Но сейчас мы так не найдем виновного», - рассказал вице-президент ФКР.

По его словам, Федерация запросила изображения с видеокамер и на стадионе, и в гостинице, и в Олимпийской деревне.

«Кто-то же должен был зайти?», - заключил Созин.

Напомним, сегодня Олимпийский комитет России сообщил об обнаружении в допинг-пробе B Александра Крушельницкого запрещенного препарата.