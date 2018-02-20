Российские танцоры на льду впервые в истории остались без медалей ОИ

Российские дуэты впервые в истории остались без олимпийских медалей в танцах на льду. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, который изначально были одними из фаворитов Олимпиады в Пхенчхане заняли лишь пятое место на играх. Другая российская пара - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - стали тринадцатыми.

По словам фигуриста Дмитрия Соловьева, он и его партнерша отдали все силы на выступлениях и сделали все от них возможное. При этом спортсмен отметил, что все-равно расстроен из-за результата.

«Отдали все свои силы, нигде не схалявили, не поддались болезням. Мы сделали все и нисколько не сожалеем, что оказались вне тройки. Обидно, конечно, каждый работает, чтобы занимать высокие места», - цитирует Соловьева ТАСС.

Первое место на Олимпиаде в Южной Корее заняли канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, серебряные медали завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, чей короткий танец стал еще и самым обсуждаемым из-за оголившейся груди фигуристки. Бронзовые награды получили американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани.