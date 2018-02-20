ОКР: вторая допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат

Допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОКР.

Сейчас российские специалисты совместно с МОК и WADA должны будут выяснить, как запрещенный препарат мог оказаться в организме спортсмена.

Странность заключается в том, что выявленная концентрация мельдония «говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата», который не имеет смысла с точки зрения «терапевтического воздействия на организм человека».

Все пробы Крушельницкого, взятые до Олимпийских игр в Пхенчхане были отрицательными, что подтвержает отсутствие «осознанного или системного употребления запрещенного вещества» российским спортсменом.

Накануне стало известно, что после обнаружения в допинг-пробе А Крушельницкого запрещенного препарата Федерация керлинга России запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где спортсмены проходили сбор перед Олимпиадой. Чиновники полагают, что мельдоний атлету могли просто подсыпать.

Российский керлингист завоевал бронзовую медаль Игр в Пхенчхане в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой.

Ранее, сегодня, немецкий журналист Хайо Зеппельт, скандально известный своими ангажированными антироссийскими расследованиями, заявил, что еще один участник Олимпиады от РФ якобы уличен в применении допинга.