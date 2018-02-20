Пожизненно отстраненные биатлонистки подадут в суд на Родченкова за клевету

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК), подадут в суд Нью-Йорка иск о клевете на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, а сейчас информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Поддержку спортсменкам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, который возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) до 2014 года. Каждая биатлонистка будет требовать возмещения ущерба в размере десяти миллионов долларов, пишет The New York Times.

МОК дисквалифицировал Зайцеву, Вилухину и Романову за причастность в подмене допинг-проб на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

В январе россиянки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.