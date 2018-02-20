Определился соперник России в четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею

В четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею сборная России встретится на льду с командой из Норвегии. Хоккейное противостояние состоится 21 февраля.

Норвежские хоккеисты получили право сыграть в четвертьфинале против российских, одержав победу над Словений в матче плей-офф. Сборная Норвегия одолела словенскую команду со счетом 2:1. Ранее российские хоккеисты обыграли словенских с разгромным счетом 8:2.

В другой четвертьфинальной паре Чехия сойдется с США, победитель этого матча пройдет в полуфинал, где встретится либо с Норвегией, либо с Россией. Если США и Россия одолеют своих соперников в четвертьфиналах, то в полуфинале американские хоккеисты получат шанс на реванш – на групповом этапе сборная России с блеском победила сборную Штатов, забросив четыре безответные шайбы.