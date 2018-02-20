Скандальный «разоблачитель» Зеппельт обвинил еще одного олимпийца из РФ в допинге

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, скандально известный своими ангажированными антироссийскими расследованиями, заявил, что еще один участник Олимпиады от РФ якобы уличен в применении допинга. Об этом он написал в своем Twitter.

Кого именно имеет в виду Зеппельт, журналист не уточнил, равно как и дисциплину, в которой выступает упомянутый им спортсмен.

«Стало известно о втором положительном допинг-тесте на мельдоний. Возможно, его сдал тот же спортсмен, но в другое время. Пока нет официального подтверждения. Во всяком случае CAS открыл расследование в отношении России», – говорится в сообщении журналиста.

Ранее в применении допинга заподозрили нашего керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба А дала положительный результат. Проба B была вскрыта, но официально результаты ее вскрытия пока не обнародованы.

Кроме того, в США предприняли атаку на российского хоккеиста Вячеслава Войнова, имеющего доказанный американским судом случай домашнего насилия.