Журова сообщила, что все спортивные федерации встали на сторону России

Почти все международные спортивные организации находятся на стороне России. Об этом в интервью Леониду Якубовичу в программе «Звезда на "Звезде"» заявила олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта РФ депутат Госдумы Светлана Журова.

Она напомнила, что, кроме Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), ни одна из спортивных организаций не отстранила российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах.

«Они (россияне – прим. ред.) же на чемпионатах мира выступают. Их же никто не отстранял от ЧМ. Все федерации, кроме легкой атлетики, как выступали под российским флагом, так и выступают. Только на Олимпиаде мы не выступаем. Двойной стандарт. Поэтому у многих иностранных спортсменов сейчас взрыв мозга, они вообще не понимают, что происходит. Ведь если Россия виновата, почему она тогда на чемпионатах мира выступает, а если не виновата, то почему ее не допустили на Олимпиаду? Потому что... международные федерации практически все на нашей стороне. Они свои рекомендации дали: "Мы претензий к русским не имеем"», – отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Журова не исключила, что глава Международного олимпийского комитета оказался заложником ситуации и принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) под давлением коллегии, которая, по мнению депутата Госдумы, была настроена «русофобски».

«Я допускаю, что Томас Бах был на нашей стороне, он заложник ситуации. Он всячески старался обойти воздействие со стороны, но он же не один принимает решения. Принимает решения коллегиально, а коллегия очень русофобски настроена – в исполкоме и в других органах, в том числе в WADA», – предположила Журова.

Пятого декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил нашу сборную от участия в ОИ-2018. Атлеты из РФ были допущены к Олимпиаде в нейтральном статусе. Сейчас они выступают в Пхенчхане как «олимпийские атлеты из России» (OAR).

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