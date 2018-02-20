Вскрыли без моего ведома – Журова рассказала, как WADA проверяло ее допинг-пробы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова вспомнила, как ее допинг-пробы, взятые на ОИ в Турине в 2006 году, вскрывали несколько раз без ее ведома. Об этом спортсменка рассказала в интервью Леониду Якубовичу в программе «Звезда на "Звезде"».

По словам Журовой, по правилам WADA пробы спортсменов должны храниться две Олимпиады, то есть восемь лет. Однако в 2016-м, то есть спустя десять лет после Игр в Турине, Журова случайно узнала, что без ее ведома ее пробу B вновь проверили.

«По правилам WADA пробы должны были храниться две Олимпиады. Два года назад я вдруг читаю в прессе, что мою пробу B вскрыли без моего ведома и что-то там анализируют. То есть мне никаким образом не сообщили об этом, ни я при этом не присутствовала, ни мои адвокаты, ни мои представители. Я из прессы читаю, что пробы Турина проверены, положительных проб нет. То есть их проверили через восемь лет после Олимпиады, а потом еще через два года», – рассказала Журова.

Спустя еще несколько месяцев олимпийская чемпионка вновь прочитала в СМИ, что взятые в Турине пробы перепроверили вновь.

«В декабре читаю, что туринские пробы перепроверены еще один раз. Что же они с ними делают? Я не очень поняла, что это было. Они их вылить должны были четыре года назад, по какой причине они их хранили еще четыре года?» – выразила недоумение Журова.

На Олимпиаде в Турине в 2006 году Светлана Журова завоевала золото по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Всего в общемедальном зачете на счету России было восемь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.