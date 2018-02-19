В WADA открестились от срыва тренировки российской фигуристки на Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло свою причастность к срыву тренировки российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде.

Представитель пресс-службы организации Джеймс Фицджеральд заявил, что от агентства на Играх-2018 не присутствуют допинг-офицеры, передает РБК.

«WADA не отвечает за допинг-тесты на Олимпиаде», - сказал он, и отметил, что за допинг-тестирование на Играх отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее появилась информация со ссылкой на представителей сборной России, что допинг-офицеры WADA сорвали официальную тренировку фигуристки Алины Загитовой, потребовав сдавать материалы для анализов.