ФКР: швейцарские адвокаты будут защищать Крушельницкого

Первый вице-президент Федерация керлинга России Андрей Созин заявил, что адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd, ранее работавшие с российскими спортсменами, которые не были допущены МОК, окажут юрпомощь керлингисту Александру Крушельницкому, чья допинг-проба оказалась положительной.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», - отметил Созин.

Ранее ФКР подал заявление в СК РФ с просьбой начать расследование ситуации с российским керлингисом Александром Крушельницким, чья допинг-проба на ОИ-2018 дала положительный результат.

Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в дабл-миксте.