На сборах в Сочи умер олимпийский рекордсмен в метании молота Литвинов

Победитель Олимпиады в Сеуле Сергей Литвинов, чей олимпийский рекорд в метании молота уже 30 лет никто не может перебить, скоропостижно ушел из жизни в Сочи на сборах, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

Литвинов возвращался на велосипеде с тренировки, когда внезапно ему стало плохо и он упал на дорогу. Не смотря на то, что бригада скорой помощи приехала на вызов почти моментально, спасти его не удалось.

Сергею Литвинову было 60 лет. После завершения спортивной карьеры он работал тренером. В том числе он тренировал своего сына Сергея Литвинова-младшего - бронзового призера чемпионата Европы по метанию молота.