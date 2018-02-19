Федерация керлинга РФ запросила данные видеокамер, чтобы разобраться в деле Крушельницкого

Федерация керлинга России запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где спортсмены проходили сбор перед Олимпиадой, после того как в допинг-пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

«Запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее. У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него», - цитирует вице-президент Федерации керлинга Андрея Созина ТАСС.

Он также отметил, что ФКР подала заявление в Следственный комитет РФ на имя Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в ситуации с Александром Крушельницким.

Напомним, в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний, однако спортсмен утверждает, что он не употреблял запрещенный препарат и готов на любые исследования. Не исключено, что мельдоний россиянину могли просто подсыпать.