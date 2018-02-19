В Кремле отреагировали на сообщения о положительной допинг-пробе Крушельницкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Представитель Кремля призвал дождаться официального заявления по этому вопросу.

«Не нам это комментировать, но мы призываем всех-всех-всех дождаться каких-то официальных заявлений», – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Inside the Games сообщил, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Если информация подтвердится, то спортсмена могут лишить бронзовой медали, которую он вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.

Международный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл дело против россиянина. Когда пройдут слушания, не сообщается.