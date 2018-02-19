Страна ждет только победы российских хоккеистов на Олимпиаде – Александр Кожевников

У хоккеистов из России есть большие шансы на победу в Олимпиаде в Пхенчхане. Так считает советский хоккеист двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Кожевников прокомментировал неудачное начало хоккейного турнира для спортсменов из России. По его мнению, проигрыш сборной Словакии был связан с большими нагрузками, в том числе эмоциональными.

«Мне было понятно почему (проиграли – прим. ред.). Нагрузки большие, не отошли и через не могу не смогли сыграть. Но было понятно, что мы отойдем и будем играть дальше. Для меня не было секретом, что так будет складываться. Не нашлось лидеров. А теперь, смотрите, Ковальчук забивает, рекорды бьет. Будем надеяться на победу наших ребят, потому что столько лет уже не выигрываем и есть большой шанс», – отметил Кожевников.

Двукратный олимпийский чемпион также добавил, что лучше ошибиться в начале турнира, чем в финале.

«Лучше ошибиться здесь, чем в финале. И самое главное, страна ждет только победы», – подчеркнул он.

Российские хоккеисты уступили словакам в первом матче группового этапа. Однако две следующие игры сборная из РФ выиграла. Шестнадцатого февраля россияне разгромили команду Словении со счетом 8:2, а уже на следующий день наша команда всухую обыграла американцев – 4:0.