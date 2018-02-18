Паралимпиец Курохтин прокомментировал выступление россиян под нейтральным флагом на Паралимпиаде-2018

Паралимпиец из России по керлингу на колясках Константин Курохтин рассказал о планах на предстоящую Паралимпиаду-2018.

«Мы постараемся сделать максимум из того, что мы можем показать. Надеемся на очень хорошие результаты», - подчеркнул он.

Вместе с тем Курохтин поделился своим отношением к выступлению спортсменов из России под нейтральным флагом на Паралимпиаде-2018.

«Для нас Паралимпиада – это праздник. Мы едем на праздник. И то, что касается под нейтральным флагом – я считаю, хорошо, что нам дали возможность выступать на Паралимпийских играх, так как это самое наивысшее соревнование, где можно проявить себя», - рассказал он.

Курохтин подчеркнул, что представители других команд всячески стараются поддержать паралимпийцев из России.

Паралимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 8 по 18 марта.

Ранее российский паралимпиец по керлингу на колясках Марат Романов поделился своими ожиданиями от Паралимпиады-2018.