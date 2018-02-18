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Россия у нас в душе и сердце – паралимпиец по керлингу рассказал о планах на Паралимпиаду-2018

Наталия Майорова
20:09 18.02.2018
Паралимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 8 по 18 марта.
Фото: Паралимпийский Комитет России

Российский паралимпиец по керлингу на колясках Марат Романов поделился своими ожиданиями от Паралимпиады-2018. По его словам, это соревнование является «праздником спорта». 

«Это праздник спорта, во-первых. Мы едем на праздник спорта к своим друзьям. Все команды, которые принимают участие в этой Паралимпиаде – они наши личные друзья. Мы с ними встречались в этом году неоднократно. Они нам все желали, чтобы мы приехали, и желали удачи. И хотели видеть нас на игровых площадках скорее», - рассказал он.

Вместе с тем Романов прокомментировал выступление россиян на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом. 

«Я никогда не выступал под нейтральным флагом, мне не с чем сравнить. Я всегда выступал под своим флагом. Но обстоятельства сложились так, что мы едем под нейтральным. Я думаю, это будет какой-то раздражающий момент. Но керлинг – это такой вид спорта, где надо максимально отстраниться о своих эмоций и с холодной головой приступить к игре. Я думаю, мы с этим справимся», - подчеркнул спортсмен.

Романов также заявил, что на Паралимпиаду «едут побеждать», поэтому и спортсмены из России настроены на победу. 

«Я уже говорил неоднократно, что на Паралимпиаду не едут поучаствовать – все едут побеждать. Поэтому у нас такой же настрой. Как это получится – покажет время. Россия у нас в душе и в сердце», - заключил он.

Паралимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 8 по 18 марта. 

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