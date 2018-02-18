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ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 19 февраля

Наталия Майорова
19:43 18.02.2018
Десятый день ОИ-2018 порадует болельщиков выступлениями российских спортсменов в девяти видах дисциплин.
ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 19 февраля
Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Globallookpress

Девятнадцатого февраля на Олимпиаде-2018 будет разыграно три комплекта наград.

Фигурное катание. Танцы на льду, короткая программа

В понедельник стартует турнир по танцам на льду. Российские фигуристы Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро будут бороться за победу. Начало в 04:00.

Хоккей. Женщины, ½ финала 

Женская сборная России по хоккею сразится со спортсменками из Канады. Начало в 15:10.

Керлинг. Женщины, круговой раунд 

В данном виде спорта россиянкам предстоит сразиться со сборной Швейцарии – начало в 03:05. Кроме того, керлингистки из России также будут бороться за победу со сборной Дании – начало в 14:05.

Сноуборд. Женщины, квалификация 

Российские спортсменки примут участие в биг-эйре. Борьба за победу начнется в 03:30.

Фристайл. Женищны, квалификация

Российская фристайлистка Валерия Демидова примет участие в хаф-пайпе. Начало в 04:00.

Конькобежный спорт. Мужчины, финал 

Конькобежец из России Сергей Трофимов будет участвовать в забеге на 500 метров. Начало соревнований в 14:00.

Конькобежный спорт. Женщины, квалификация 

В командной гонке преследования российский спортсменки примут участие в забеге на 2400 метров. Начало в 14:00.

Бобслей. Мужчины, двойки. 3-я и 4-я попытки 

Чемпион определится по сумме времени четырех заездов, два первые из которых состоялись 18 февраля. Российский экипаж Алексей Стульнев — Василий Кондратенко занимает 20-е место, Максим Андрианов и Юрий Селихов — 29-е. Начало в 14:15.

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, финал 

Российские спортсмены примут участие в большом командном трамплине. В каждой команде – по четыре спортсмена, их результаты суммируются. После первого раунда восемь лучших команд выходят в финал, где разыгрывают медали. Начало в 15:30.

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