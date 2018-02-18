Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018

Стала известная сетка плей-офф олимпийского турнира по хоккею.

Российские хоккеисты в 1/4 финала сыграют с победителем пары Словения — Норвегия.

В случае выхода в полуфинал, сборная Россия встретится с победителем четвертьфинальной игры между Чехией и победителем пары США — Словакия.

Команда Швеции в четвертьфинальной игре встретится с победителем матча между Швейцарией и Германией.

Хоккеисты из Канады в 1/4 финала ОИ-2018 сыграют с победителем пары Финляндия — Южная Корея.

Ранее сообщалось, что российская сборная разгромила США в хоккейном матче на Олимпиаде-2018.