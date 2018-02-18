Вяльбе заплакала после завоевания российскими лыжниками серебра на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями после завоевания российским лыжниками серебряной медали в эстафете на Олимпийских играх-2018 -в южнокорейском Пхенчхане.

«Я так счастлива, что не знаю даже, что говорить вообще», — сказала Вяльбе РИА Новости со слезами на глазах.

Вяльбе также поблагодарила российских спортсменов и тренеров.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов выиграли серебряную медаль в эстафете 4х10 километров на Играх в Пхенчхане.