Российские лыжники завоевали серебро на ОИ-2018

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро в эстафете 4х10 км и принесли стране десятую медаль на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Таким образом, в олимпийской копилке сборной России три серебряных медали и семь бронзовых.

Золото выиграла сборная Норвегии в составе Дидрика Тенсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера, Йоханнеса Клэбо. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне отстали от соперников на 9,4 секунды.