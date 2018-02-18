Стало известно, когда решится вопрос о флаге России на церемонии закрытия ОИ-2018

Вопрос о том, пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане под национальным флагом, решится 24 февраля. Об этом на пресс-конференции заявил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», - приводит РИА Новости слова Позднякова.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований Международного олимпийского комитета (МОК) отстранение с ОКР может быть снято в последний день ОИ, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановке членства ОКР из-за нарушений антидопинговых норм на Олимпиаде в Сочи.