Биатлонистка Кузьмина стала трехкратной олимпийской чемпионкой
Кузьмина завоевала третью золотую олимпийскую медаль в карьере.
Фото: Jon Olav Nesvold ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км с результатом 35 минут 23 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.
Кузьмина завоевала третью золотую олимпийскую медаль в карьере. На Играх 2010 и 2014 годов спортсменка стала победительницей спринтерских гонок.
Серебро досталось белоруске Дарье Домрачевой (+18,8 секунды, один промах).
Бронзу удалось завоевать норвежке Тириль Экхофф (+27,7 секунд, два промаха), передает ТАСС.
Российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла в соревновании 30 место.