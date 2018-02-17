Россия является главным фаворитом хоккейного турнира – эксперт об ОИ-2018

Победу на матче «Россия – США» сборной РФ по хоккею удалось достичь за счет хорошей игры в пас и правильной обороны. Об этом сообщил спортивный эксперт Алексей Белов.

«Наши хоккеисты забрали шайбы себе за счет владения, за счет хорошей игры в пас, довольно аккуратной игры в обороне, хорошей игры вратаря. Не дали американцам показать ничего из того, что они в принципе могли бы», - отметил он.

По его словам, о готовности российских хоккеистов к главному матчу можно говорить с оптимизмом.

«Россия – главный фаворит хоккейного турнира, потому что по составу никто и рядом не стоит со сборной России. К вопросу о готовности - по первому матчу со словаками казалось, что с этой готовностью есть проблемы. Сейчас чуть больше оптимизма. Может быть, можно рассчитывать на то, что команда добавляет по ходу и к главному матчу подойдет полностью готовой биться за золото», - заключил он.

Ранее сообщалось, что российская сборная разгромила США в хоккейном матче на Олимпиаде-2018. У сборной России дважды отличился Николай Прохоркин. И еще две шайбы в ворота американцев забросил Илья Ковальчук.