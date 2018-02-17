ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 18 февраля
Восемнадцатого февраля на Олимпийских играх будет разыграно шесть комплектов наград.
Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом
За победу будет бороться российский горнолыжник Иван Кузнецов. Начало соревнований в 07:45.
Лыжный фристайл. Мужчины, слоуп-стайл
Российский спортсмены в данном виде спорта выступать не будут. Начало в 07:15.
Лыжные гонки. Мужчины, эстафета. Финал
Сразу несколько лыжников из России, среди которых Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин, поборются за победу в эстафете 4х10 км. Начало в 09:15.
Конькобежный спорт. Женщины, финал
Российская конькобежка Ангелина Голикова примет участие в забеге на 500 м. Начало состязаний в 14:00.
Биатлон. Мужчины, масс-старт
В данном виде спорта российских спортсменов не будет. Забег состоится на 15 километров. Начало в 14:15.
Фристайл. Мужчины, акробатика
Российский спортсмен Илья Буров будет бороться за победу. Начало соревнований в 14:00.