Российские лыжницы завоевали бронзу на ОИ-2018

Женская сборная России в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской заняли третье место в эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. От соперниц они отстали на 43,3 секунды.

Золото взяли спортсменки из Норвегии Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген. Они пробежали эстафету за 51 минуту 24,3 секунды.

На втором месте оказались шведки Анна Хог, Шарлот Калла, Эбба Андресон и Стина Нильссон.