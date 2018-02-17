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Российские хоккеистки вышли в полуфинал ОИ-2018

Анастасия Евдокимова
08:21 17.02.2018
Шайбы сумели забить нападающая Анна Шохина и Лиана Ганеева, которые принесли хоккеисткам уверенную победу — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).
Российские хоккеистки вышли в полуфинал ОИ-2018
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская женская сборная по хоккею обыграла швейцарок на Олимпиаде в Пхенчхане и впервые в истории вышла в полуфинал ОИ-2018. В четвертьфинале соперницами хоккеисток из РФ была сборная Швейцарии.

До Олимпиады команды встречались на Олимпиадах всего два раза: в 2006 году сборная России выиграла со счетом 6:2 в матче за 5-8-е места, а в 2014 году уступила в четвертьфинале — 0:2.

Игра началась для россиянок трудно, одно за одним последовали два удаления. Но в меньшинстве шайбы сумели забить нападающая Анна Шохина и Лиана Ганеева, которые принесли хоккеисткам уверенную победу — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Соперницами спортсменок из России в полуфинале будет сборная Канады. Игра пройдет 19 февраля.

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