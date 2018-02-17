Фристайлистка Таталина вышла в финал слоупстайла на ОИ-2018

Фристайлистка из России Анастасия Таталина вышла в финал слоупстайла на Олимпиаде-2018 в южнокорейчком Пхенчхане. В квалификации Таталина заняла восьмое место.

Еще одна представительница России Лана Прусакова оказалась на 14-й позиции и не смогла пробиться в финал. По итогам квалификации борьбу за медали продолжат 12 спортсменок.

Накануне фристайлистка Александра Орлова показала пятый результат в первом финале соревнований по лыжной акробатике. Еще одна россиянка Любовь Никитина стала седьмой.