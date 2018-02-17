Все допинг-пробы футболистов сборной России после ЧЕ-2012 оказались отрицательными

В FIFA заявили, что заново проверены все допинг-пробы футболистов сборной России, начиная с чемпионата Европы, прошедшего в 2012 году, и все они оказались отрицательными.

Союз европейских футбольных ассоциаций провел повторную проверку допинг-проб игроков сборной России по футболу с чемпионата Европы-2012 в Польше и Украине, сообщается на официальном сайте FIFA.

Также отмечается, что отрицательными оказались допинг-пробы футболистов сборной РФ с чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций- 2017.