ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 17 февраля
Семнадцатого февраля на Олимпийских играх будет разыграно девять комплектов наград.
Керлинг. Женщины
Российские спортсменки посоревнуются за победу со сборной США. Поражение от шведок может повлиять на итоговое место в квалификационной группе и на расклады в плей-оффе. Россиянкам необходимо обыграть коллег из США. Начало игр в 03:05.
Фигурное катание. Мужчины, индивидуальные соревнования
Российские фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев выступят в произвольной программе. В короткой программе Алиев выступил идеально и побил личный рекорд, однако это позволило ему занять лишь пятое место. Коляда пока идет восьмым. Начало соревнований в 04:00.
Фристайл. Женщины, квалификация
Российская спортсменка Лана Прусакова будет бороться за победу в слоуп-стайле. Начало в 04:00. Если россиянке улыбнется удача, то за ее выступлением можно будет наблюдать в финале – начало в 07:00.
Горные лыжи. Женщины, супергигант
В данном виде соревнований российские спортсменки выступать не будут. Начало программы в 05:00.
Хоккей. Женщины, четвертьфинал
Российские хоккеистки будут сражаться за победу со сборной Швейцарии. Начало игры в 06:10.
Лыжные гонки. Женщины, эстафета 4х5 км
Спортсменки поборются за победу в эстафете 4х5 км. Начало забега в 12:30.
Шорт-трек. Мужчины (1000 м, четвертьфинал) и женщины (1500 м, квалификация)
Российский спортсмен Семен Елистратов примет участие в шорт-треке на 1000 м. В женском составе поборются за приз Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова. Начало состязаний в 13:00.
Керлинг. Женщины
Российским спортсменкам предстоит сразиться за победу со сборной Японии. Начало в 14:05.
Биатлон. Женщины, масс-старт
Российская спортсменка Татьяна Акимова примет участие в забеге на 12,5 км. Начало соревнований в 14:15.
Хоккей. Мужчины
Матч сборной России и США является одним из долгожданных событий на ОИ-2018. От результата игры будет зависеть распределение мест в плей-оффе. Начало матча в 15:10.