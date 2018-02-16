Российские хоккеисты разгромили команду Словении со счетом 8:2 на ОИ-2018

Российские хоккеисты на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане победили команду Словении. По итогам игры подопечные Олега Знарка уверенно выиграли, забив восемь шайб.

Игра началась довольно активно практически сразу. На 18-й минуте Россия успела забить целых две шайбы в ворота противника. Их забили Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. В целом во время второго периода российские хоккеисты смогли продолжить матч в остро атакующем стиле и забили четыре шайбы. За команду олимпийских атлетов из России отличались Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, на счету которого оказались две заброшенные шайбы.

На 26-й минуте третью шайбу забил Александр Барабанов. Четвертую шайбу на 28-й минуте игры забил Илья Каблуков. Пятую – на тридцатой – Кирилл Капризов. На 33-й минуте матча сборная России пропустила гол от Словении в свои ворота. Шайбу забил Ян Муршак. Но уже на 37-й минуте Ковальчук вновь наносит сокрушительный удар по воротам и выводит игру в счет 6:1. Седьмую и восьмую шайбу в ворота Словении на 41-й и на 47 -й минуте забросил Капризов. В конце игры Словения забила еще одну шайбу. В итоге хоккеисты из России выиграли матч с разгромным счетом 8:2