«Эмоции уже все, я выдохнула»: Вяльбе о бронзе Спицова на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе назвала бронзовую медаль лыжника из России Дениса Спицова на ОИ-2018 справедливой. Об этом она рассказала в разговоре с телеканалом «360».

«Эмоции уже все, я выдохнула. Конечно, он большой молодец, просто супер. Классически провел всю свою дистанцию. По-моему, он очень справедливо заработал медаль», — рассказала Вяльбе.

Денис Спицов пришел к финишу на 23 секуны позже соперника из Швейцарии и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.