Лыжник из России Денис Спицов завоевал бронзу на ОИ-2018

Лыжник из России Денис Спицов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем, принеся России седьмую медаль Олимпиады в Пхенчхане.

Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, показавший результат 33 минуты 43,9 секунды. На втором месте с отставанием в 18,3 секунды стал спортсмен из Норвегии Симен Хегстад Крюгер.

Ранее Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2018.