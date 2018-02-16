Лыжник из России Денис Спицов завоевал бронзу на ОИ-2018
Лыжник из России Денис Спицов уступил победителю в гонке 23 секунды, став третьим.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Лыжник из России Денис Спицов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем, принеся России седьмую медаль Олимпиады в Пхенчхане.
Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, показавший результат 33 минуты 43,9 секунды. На втором месте с отставанием в 18,3 секунды стал спортсмен из Норвегии Симен Хегстад Крюгер.
Ранее Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2018.