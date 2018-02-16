Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт олимпиада-2018 ТЕГИ

Фигурист из России Алиев попал в пятерку лучших после короткой программы на ОИ-2018

Анастасия Евдокимова
09:37 16.02.2018
Фигурист из России Алиев стал пятым в соревнованиях. Лидирует японец Юдзуру Ханю со 111,68 балла.
Фигурист из России Алиев попал в пятерку лучших после короткой программы на ОИ-2018
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигурист из России Дмитрий Алиев занимает пятое место после короткой программы на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Он набрал 98,98 балла.

Лидирует японец Юдзуру Ханю со 111,68 балла, на втором месте испанец Хавьер Фернандес (107,58), на третьем — японец Шома Уно (104,17). Еще один фигурист из России Михаил Коляда (86,69) стал восьмым.

Произвольная программа по фигурному катанию среди мужчин пройдет 17 февраля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Новые российские крылатые ракеты обеспокоили США
Дата16.02.2018, 08:14
Новые российские крылатые ракеты обеспокоили США
Шойгу вручил хоккейные клюшки кадетам Кызылского президентского училища
Дата16.02.2018, 08:19
Шойгу вручил хоккейные клюшки кадетам Кызылского президентского училища
Российские хоккеисты разгромили команду Словении со счетом 8:2 на ОИ-2018
Дата16.02.2018, 12:46
Российские хоккеисты разгромили команду Словении со счетом 8:2 на ОИ-2018
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
Дата03.02.2018, 09:08
Гвардейская танковая армия ЗВО отмечает 75-летие
«Тигры» наши быстры: российский бронеавтомобиль прошел тест-драйв в Арзамасе
Дата16.02.2018, 12:37
«Тигры» наши быстры: российский бронеавтомобиль прошел тест-драйв в Арзамасе
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Дата14.02.2018, 10:02
От «Шторма-333» до «Тайфуна»: самые известные операции Советских войск в Афганистане
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Еженедельник «Звезда»
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
олимпиада-2018
12:46 Спорт
Российские хоккеисты разгромили команду Словении со счетом 8:2 на ОИ-2018
11:30 Спорт
«Эмоции уже все, я выдохнула»: Вяльбе о бронзе Спицова на ОИ-2018
10:13 Спорт
Лыжник из России Денис Спицов завоевал бронзу на ОИ-2018
09:37 Спорт
Фигурист из России Алиев попал в пятерку лучших после короткой программы на ОИ-2018
07:23 Спорт
Это не предел моих возможностей – скелетонист из России Трегубов о своей победе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:46 В стране и мире
Военный самолет потерпел крушение в Турции
08:26 Армия
Видео
«Град Свияжск» и «Великий Устюг» отразили атаку «диверсантов» в Каспийском море
05:54 Спорт
Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебро ОИ-2018
04:37 Армия
За пять лет для ВМФ России были построены 64 боевых корабля и катера
04:06 В стране и мире
Видео
За выходные в Москве выпадет треть месячной нормы осадков
События дня
События дня
Олимпиада-2018
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Навка показала «вертушку» Ван-Дамма Видео
Навка показала «вертушку» Ван-Дамма
Отважный студент спас ребенка из-под колес поезда: видео Видео
Отважный студент спас ребенка из-под колес поезда: видео
Пользователи нашли способ «убить» iPhone
Пользователи нашли способ «убить» iPhone
«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года - СМИ
«Путешественник во времени» показал фото из 2118 года - СМИ
Белый медведь загрыз песца на глазах у ямальских вахтовиков Видео
Белый медведь загрыз песца на глазах у ямальских вахтовиков
В Золотое кольцо включили новый город
В Золотое кольцо включили новый город
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.