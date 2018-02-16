Фигурист из России Алиев попал в пятерку лучших после короткой программы на ОИ-2018

Фигурист из России Дмитрий Алиев занимает пятое место после короткой программы на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Он набрал 98,98 балла.

Лидирует японец Юдзуру Ханю со 111,68 балла, на втором месте испанец Хавьер Фернандес (107,58), на третьем — японец Шома Уно (104,17). Еще один фигурист из России Михаил Коляда (86,69) стал восьмым.

Произвольная программа по фигурному катанию среди мужчин пройдет 17 февраля.