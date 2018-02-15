«Локомотив» обыграл «Ниццу» в матче 1/16 финала ЛЕ

Московский «Локомотив» одержал победу в игре против «Ниццы». Матч 1/16 финала Лиги Европы, состоявшийся во французской Ницце, завершился со счетом 3:2 в пользу российского футбольного клуба.

«Локомотив» последний свой матч проводил в декабре, когда обыграл со счетом 3:1 на выезде Тосно. В Лиге Европы он занял первое место в квартете с «Копенгагеном», «Фаставом» и «Шерифом», набрав 11 очков. «Железнодорожники» проиграли всего 3 из 14 предыдущих гостевых матчей в Лиге Европы, одержав пять побед и шесть раз сыграв вничью.

«Ницца» - одна из лучших команд Франции последних лет, которая еще десяток лет назад находилась на грани финансового краха, была отправлена в любительскую лигу, однако сумела подняться до уровня призера чемпионата страны. В 2016 году «Ницца» заняла четвертое место, попав в групповую стадию Лиги Европы, однако в прошлом сезоне не только сумела удержать позиции, но и подняться на третью строчку, получив возможность сыграть в Лиге чемпионов.