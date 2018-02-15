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«Спартак» уступил «Атлетику» в матче 1/16 финала Лиги Европы

Роман Захаров
22:54 15.02.2018
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.
«Спартак» уступил «Атлетику» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» уступил в игре против «Атлетика» из Бильбао. Матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершился со счетом 3:1 в пользу испанцев.

«Спартак», пропустив вперед «Ливерпуль» и «Севилью», занял третье место в группе и отправился в 1/16 финала Лиги Европы. «Атлетик» же финишировал на первом месте в группе I Лиги Европы, опередив «Эстерсунд» только по дополнительным показателям. При этом баски начали групповой этап с трех матчей без побед.

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