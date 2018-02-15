ОИ-2018: что ждет российских спортсменов 16 февраля

Шестнадцатое февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград.

Скелетон. Мужчины, 3-й и 4-й заезды. Финал

После квалификационных заездов спортсмен из России Никита Трегубов стал вторым, а Владислав Марченко занимает пока 18-е место. Начало игр в 03:30.

Фигурное катание. Мужчины, короткая программа

От результатов короткой программы будут зависеть шансы на медаль 17 февраля. Российские фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев поборются за победу. Начало программы в 04:00.

Горнолыжный спорт. Мужчины, супергигант. Финал

Горнолыжник из России Павел Трихичев не будет выступать на ОИ-2018 из-за риска усугубить травму. В данном виде спорта борьба за победу будет происходить без участия российских спортсменов. Начало в 05:00.

Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс

Российские спортсменки Марина Васильцова и Кристина Пауль поборются за победу. Начало соревнований в 06:50.

Горнолыжный спорт. Женщины, слалом

В соревновании будет участвовать российская горнолыжница Екатерина Ткаченко. Начало в 07:15.

Керлинг. Женщины, командное соревнование. Квалификационный раунд

Состязания за победу состоятся между сборной Швеции и спортсменками из России. Начало соревнований в 08:05.

Лыжные гонки. Мужчины, свободный стиль

В забеге на 15 км примут участие сразу несколько спортсменов из России - Денис Спивцов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко. Начало соревнования в 09:00.

Хоккей

Во втором туре группового турнира хоккеисты из России поборются за победу со сборной Словении. Начало в 10:40.

Конькобежный спорт. Женщины, финал

Спортсменка из России Наталья Воронина будет бороться за победу в забеге на 5000 м. Начало соревнования в 14:00.

Фристайл. Женщины, акробатика

Сразу несколько спортсменок из России примут участие в данном виде спорта – Любовь Никитина, Кристина Спиридонова и Александра Орлова. Начало в 14:50.