Тренер Олюнина рассказал о состоянии сноубордиста после перелома

Тренер спортсмена сноубордиста Николая Олюнина, который сломал ногу на Олимпиаде, сообщил, что у атлета перелом голеностопного сустава.

«У него перелом ноги, голеностопа, видимо, две кости. Чувствует себя как человек, у которого сломана нога. Ему больно, а нам всем жалко», - приводит слова Артура Злобина телеканал «360».

Сноубордист Николай Олюнин получил перелом ноги во время прохождения дистанции. После падения во время сноуборд‐кросса на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он упал и не смог сам подняться. Медики уносили его на носилках.