Переживем, бывает: фигуристы Тарасова и Морозов о своем выступлении на ОИ-2018

Соревнования в парном катании на Олимпийских играх 2018 года завершились победой немецкой фигуристки Алены Савченко и ее партнера Брюно Массо. Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов претендовали на первое место, но стали четвертыми.

«Мы были готовы хорошо, но просто так вышло. Надо пару дней, чтобы прийти в себя. Утешать не надо ни нас, никого. Справимся, переживем. Бывает», - приводит РИА Новости слова Морозова.

В четверг Тарасова и Морозов, занимавшие после короткой программы второе место, получили по результатам обеих программ 224,93 балла. Олимпийскими чемпионами стали Савченко и Массо, набравшие в сумме 235,90 балла.