Сноубордист Олюнин сломал ногу в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018
Сноубордист из России упал во время прохождения дистанции.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сноубордист из России Николай Олюнин сломал ногу во время полуфинального заезда в борд-кроссе на Олимпийских играх-2018 году в южнокорейском Пхенчхане.
Во время прохождения дистанции Олюнин упал и не смог самостоятельно подняться. Медики унесли его с трассы на носилках.
Еще один россиянин Даниил Дильман завершил борьбу в 1/8 финала.