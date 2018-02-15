Сноубордист Олюнин сломал ногу в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018

Сноубордист из России Николай Олюнин сломал ногу во время полуфинального заезда в борд-кроссе на Олимпийских играх-2018 году в южнокорейском Пхенчхане.

Во время прохождения дистанции Олюнин упал и не смог самостоятельно подняться. Медики унесли его с трассы на носилках.

Еще один россиянин Даниил Дильман завершил борьбу в 1/8 финала.