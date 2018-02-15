Каррера рассказал, что может повлиять на ход игры «Спартак»-«Атлетик»

Футболисты московского «Спартака» в четверг проведут первый официальный матч в году. В первой игре 1/16 финала Лиги Европы «красно-белые» примут на своем стадионе в Тушино испанский «Атлетик».

Главный тренер ФК «Спартак» Массимо Каррера рассказал, что мороз не должен значительно сказаться на ход предстоящей игры.

«Я думаю, что, несмотря на морозы, поле будет в отличном состоянии. В конце концов газон – это фундамент и залог хорошей игры. Если будет слишком холодно, можем пропустить по стопочке водки перед игрой и разогреемся», - сказал тренер на пресс-конференции.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве во время матча будет до -10 градусов.