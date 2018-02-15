Керлингистки из России одержали первую победу на ОИ-2018

Женская команда керлингисток из России победила сборную Китая во втором матче предварительного раунда на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Встреча завершилась со счетом 7:6 в экстра-энде. В команде атлетов из России - Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

В первом матче предварительного раунда в среду керлингистки уступили британкам со счетом 3:10. В следующей встрече в пятницу команда Моисеевой сыграет со сборной Швеции.